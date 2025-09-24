بروتوكول تعاون لتأهيل العمالة قبل سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة

شهد وزير العمل محمد جبران، بمقر "الوزارة " بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل و"الاتحاد المصري للغرف السياحية – المركز المصري للقيادة الآمنة"، بشأن تقييم وتأهيل قائدي المركبات، بحضور حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية..يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفي إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية بالحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكافة صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين .. وقع البروتوكول عن وزارة العمل وائل عبد الصبور قطب،مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد المعايير الخاصة بتقييم مهارات قائدي المركبات والفنيين، ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة، بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل ويحد من حوادث الطرق..كما ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن المركز المصري للقيادة الآمنة، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع الضوابط والمعايير الفنية والإدارية اللازمة..شهد توقيع البروتوكول من جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية: ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد، واللواء وليد فودة ،مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، ومن جانب الوزارة: د. محمد صلاح باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني..