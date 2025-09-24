كرم جبر: يجب وضع استراتيجية للتعامل مع الشائعات والرد عليها

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أهم النقاط الخاصة بتطوير خارطة الإعلام والصحافة، وقال إن خطة تطوير الإعلام مستمرة ومدروسة، لكن بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة فجميع الإعلاميين عليهم العمل من أجل تقديم برنامج.



وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه من المفترض قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من كبار الإعلاميين، وسيكون هناك حوار مفتوح للوصول لاستراتيجية تطوير الإعلام المصري 2030.



ولفت إلى أن هناك ملامح يجب أن تتضمنها خطة تطوير الإعلام، أهمها وضع استراتيجية واضحة للدفاع عن الدولة، وأنه يجب وضع استراتيجية للتعامل مع الشائعات والرد عليها، وأن يكون هناك اهتمام بالوعي والتنوير.



وأشار إلى أن مصر بعد 2011، تعرضت لهجمات كبيرة، ولذلك علينا مواجهة ذلك، وأن يتم احترام القيم المصرية الأصيلة، وأن القيم في الفترة الأخيرة تعرضت لهجمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.