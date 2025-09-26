قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرض بـ 700 جنيه.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سائق على يد ابن عمه في المنوفية

شقيقة المجني عليه
شقيقة المجني عليه
مروة فاضل

وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء المستمر تروي أسرة السباعي سائق قرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية مأساة مقتل شقيقهم علي يد نجل عمهم بسبب 700 جنيه.

وقالت شقيقة المجني عليه، السباعي كان شقيقي الصغير بين 3 بنات ولديه ابن وحيد يبلغ من العمر 14عاما ويعمل سائق.

وأضافت أن نجل عمهم كان يضمنه في قرض وقسط القرض 700 جنيها شهريا وكان يجن جنونه كل شهر مع موعد القسط إذا تأخر شقيقها أيام، مؤكدة أنها طالبت نجل عمها أكثر من مرة أن يلجأ إليها وهي ستقوم بدفع قسط القرض.

وأوضحت أنها يوم الحادث حضر نجل شقيقها يخبرها قائلا “ الحقي يا عمتي ابويا اتقتل والدم غرق البيت”.

واكدت، أن نجل عمها تربص بشقيقها وضربه بسكين وكان مصمما علي قتله وطعنه طعنات قاتله توفي شقيقها علي أثرها في الحال..

واوضحت أن الأهالي حاولوا ابعاد نجل عمها بإحضار أطفاله وقت الحادث ليعود إلى رشده ويبعد عن شقيقها إلا أنه أصر علي القتل وطعن شقيقها عده طعنات نافذه أودت بحياته.

وطالبت الأسرة بحق شقيقها وإعدام نجل عمهم حتي يعود حق شقيقهم الذي كان يسأل عليهم وشقيقهم الوحيد وترك نجله دون سند.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمقتل سائق علي يد نجل عمه بقرية جنزور.

بالانتقال تبين وجود خلافات مالية بينهم مما ادي الي نشوب مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة قام علي أثرها العامل بقتل نجل عمه بسكين.

والقت قوات الأمن القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية بركة السبع حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

ترشيحاتنا

أموال

ضبط 3 عناصر متهمين بغسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شخصين لاستغلالهم أحداثًا في التسولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ضبط شخصين لاستغلالهما الأحداث في التسول وترويج المخدرات بالجيزة

المتهمين

ضبط 10 أشخاص في الفيوم لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر شركات توظيف وهمية

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد