قرض بـ 700 جنيه.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سائق على يد ابن عمه في المنوفية

وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء المستمر تروي أسرة السباعي سائق قرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية مأساة مقتل شقيقهم علي يد نجل عمهم بسبب 700 جنيه.

وقالت شقيقة المجني عليه، السباعي كان شقيقي الصغير بين 3 بنات ولديه ابن وحيد يبلغ من العمر 14عاما ويعمل سائق.

وأضافت أن نجل عمهم كان يضمنه في قرض وقسط القرض 700 جنيها شهريا وكان يجن جنونه كل شهر مع موعد القسط إذا تأخر شقيقها أيام، مؤكدة أنها طالبت نجل عمها أكثر من مرة أن يلجأ إليها وهي ستقوم بدفع قسط القرض.

وأوضحت أنها يوم الحادث حضر نجل شقيقها يخبرها قائلا “ الحقي يا عمتي ابويا اتقتل والدم غرق البيت”.

واكدت، أن نجل عمها تربص بشقيقها وضربه بسكين وكان مصمما علي قتله وطعنه طعنات قاتله توفي شقيقها علي أثرها في الحال..

واوضحت أن الأهالي حاولوا ابعاد نجل عمها بإحضار أطفاله وقت الحادث ليعود إلى رشده ويبعد عن شقيقها إلا أنه أصر علي القتل وطعن شقيقها عده طعنات نافذه أودت بحياته.

وطالبت الأسرة بحق شقيقها وإعدام نجل عمهم حتي يعود حق شقيقهم الذي كان يسأل عليهم وشقيقهم الوحيد وترك نجله دون سند.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمقتل سائق علي يد نجل عمه بقرية جنزور.

بالانتقال تبين وجود خلافات مالية بينهم مما ادي الي نشوب مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة قام علي أثرها العامل بقتل نجل عمه بسكين.

والقت قوات الأمن القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.