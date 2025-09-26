الأفضل على الإطلاق.. جوارديولا يتغنى بمدافع مانشستر سيتي السابق

وصف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، كايل ووكر بأنه أحد أعظم المدافعين على الإطلاق، وصنفه إلى جانب نجوم كبار مثل كافو وخافيير زانيتي قبل عودة مدافع إنجلترا إلى ملعب الاتحاد مع بيرنلي يوم السبت.

ستكون هذه أول مباراة لووكر، البالغ من العمر 35 عامًا، ضد سيتي منذ مغادرته النادي الذي أمضى فيه ثماني سنوات حافلة بالألقاب، بعضها كقائد للفريق، قضى ووكر جزءًا من الموسم الماضي معارًا إلى ميلان قبل انتقاله إلى بيرنلي الصاعد حديثًا.

وقال جوارديولا يوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي تصنيف ووكر بنفس مستوى المدافعين الأيمنين مثل الدولي البرازيلي السابق كافو، والمدافع الأرجنتيني السابق زانيتي، والنجم الفرنسي ليليان تورام: "بالتأكيد، أنه أحد أعظم لاعبي الظهير على الإطلاق".

وتابع: "عندما كان عليك التحكم في ذلك الجانب من خلال الأجنحة، كنت أنام نومًا عميقًا قبل المباريات مع كايل، كان قادرًا على التعامل مع أفضل الأجنحة في العالم بسرعته".

فاز ووكر بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع السيتي، بالإضافة إلى ست كؤوس محلية، قبل أن يتراجع مستواه الموسم الماضي ويفقد مكانه في الفريق.

وأضاف: "شخصية مذهلة في غرفة الملابس، دائمًا ما يكون حاضرًا في اللحظات الجيدة والسيئة، بالطبع كان الموسم الماضي صعبًا على الجميع، عليه، علينا جميعًا، لكنني لا أحب الحكم على سلوك شخص واحد لفترة قصيرة من الزمن، لقد كان لا يُصدق".

واختتم إن إيرلينج هالاند جاهز للعب مع السيتي بعد إصابة طفيفة في الظهر عقب التعادل 1-1 مع أرسنال يوم الأحد.