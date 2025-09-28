رمز الكرامة الوطنية.. اتحاد العمال يحيي ذكرى رحيل ناصر

أحيا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر (28 سبتمبر 1970 – 28 سبتمبر 2025).

وقال اتحاد العمال في بيان له: ودّعت مصر والأمة العربية في مثل هذا اليوم قبل 55 عامًا، زعيمها الخالد جمال عبد الناصر، الذي حمل هموم الوطن والأمة على كتفيه، وجسّد الإرادة الشعبية في الاستقلال والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية.

وأضاف البيان: لقد كان عبد الناصر صوت العامل والفلاح، ورمز الكرامة الوطنية، وقائدًا لا يساوم على وحدة مصر وأمنها القومي.

وتايع: اليوم، ونحن نعيش مرحلة لا تقل خطورة عن تلك الحقبة، نجد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على خطى صون الدولة الوطنية وحماية الأمن القومي، في مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، وفي معركة بناء وتنمية لا تعرف التراجع.

وقال إن روح عبد الناصر باقية في ضمير الأمة، ونراها متجددة في كل موقف يؤكد أن مصر عصيّة على الانكسار، قوية بقيادتها، منيعة بشعبها، وعزيزة بجيشها وعمالها.

وأردف البيان: يأتي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء الأكاديمية العسكرية ليؤكد استمرار نهج بناء الإنسان المصري المخلص، وتعزيز العقيدة الوطنية الصلبة التي حمل لواءها عبد الناصر، لتظل القوات المسلحة والمدارس العسكرية مصنع الرجال، وحصن مصر المنيع في مواجهة كل التحديات.

ولفت إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو يستحضر هذه الذكرى، يجدد العهد بأن يبقى العمال في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الدولة، ودعمًا لقيادتها، وإيمانًا بأن مصر التي أنجبت عبد الناصر، وتقودها اليوم إرادة صلبة في شخص الرئيس السيسي، ستظل قادرة على صنع التاريخ وتأكيد حضورها كقلب العروبة النابض.