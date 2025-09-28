كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيبت 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق الخطاطبة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بانقلاب ميكروباص يضم عدد من الفتيات أثناء ذهابهم الي العمل من مركز اشمون.

بالانتقال تبين إصابة 12 فتاة بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات، حيث أعلن مصدر طبي بمستشفي السادات إصابة الفتيات بإصابات بسيطة وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم.

كما تبين أن المصابين بين اعمار 14 و 50 عاما ومقيمين مركز اشمون.

فيما تم رفع آثار الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.