بيراميدز يستعيد وليد الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، دفعة قوية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما أعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عودة النجم المغربي وليد الكرتي إلى قائمة الفريق التي توجهت صباح اليوم الأحد إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

عودة الكرتي تعزز خط الوسط

عودة الكرتي بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة تمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في التشكيلة الأساسية. اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم، من بينها ثنائية أمام الأهلي في الدوري، وهدف في شباك أوكلاند سيتي بكأس الإنتركونتيننتال.

غياب الكرتي عن لقاءي الأهلي السعودي وطلائع الجيش كان مؤثرًا، لكن عودته تمنح يورتشيتش حلولًا إضافية في وسط الملعب.

غيابات مؤثرة وإصابة جديدة

على الجانب الآخر، سيفتقد بيراميدز جهود رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية نتيجة آلام في الركبة، بجانب استبعاد الحارس شريف إكرامي لأسباب فنية، فيما يواصل المدافع أسامة جلال الغياب بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

أما محمود مرعي، الذي تعافى مؤخرًا من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، فسافر مع البعثة لكنه يبقى محل شك بسبب طبيعة ملعب المباراة ذي النجيل الصناعي، والذي قد يؤثر على جاهزيته البدنية.

مشوار بيراميدز القاري والعالمي

بيراميدز يخوض هذه المواجهة بعد تأجيل سابق بسبب مشاركته في كأس الإنتركونتيننتال، حيث افتتح مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في القاهرة، ثم حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في جدة، بفضل هاتريك الكونغولي فيستون ماييلي، ليضمن مقعده في نصف النهائي بالدوحة.

الفريق المصري سيلاقي الفائز من بطلي أمريكا الشمالية والجنوبية يوم 13 ديسمبر، على أن يلتقي في حال تأهله مع باريس سان جيرمان بطل أوروبا يوم 17 ديسمبر على لقب كأس الإنتركونتيننتال.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

ضمت قائمة بيراميدز المسافرة إلى رواندا 27 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، زياد هيثم.

الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، طارق علاء، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ.

الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد توفيق، محمود عبد العاطي "دونجا"، مهند لاشين، أحمد عاطف "قطة"، محمد رضا "بوبو"، عبد الرحمن مجدي، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، إيفرتون دا سيلفا، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، مصطفى فتحي.

الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي.

طائرة خاصة واستعدادات مكثفة

بعثة بيراميدز غادرت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتخفيف الضغط على اللاعبين وضمان أفضل ظروف للاستعداد. الفريق سيؤدي تدريبيه الرئيسيين يومي الاثنين والثلاثاء على ملعب المباراة في العاصمة كيجالي، وفق تعليمات الاتحاد الأفريقي.

ويرافق الفريق المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، بجانب هاني سعيد المدير الرياضي.

جاهزية محلية قبل التحدي الأفريقي

بيراميدز يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الدوري المصري، سجلها الشيبي وإيفرتون وزلاكة، ما رفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، مع مباراة مؤجلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وخلال مشواره المحلي هذا الموسم، لم يتعرض بيراميدز للهزيمة سوى أمام مودرن سبورت، بينما حقق انتصارات بارزة على الأهلي والإسماعيلي وزد إف سي ووادي دجلة.