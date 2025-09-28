تامر أمين: رحيل عبد الناصر مثل صدمة كبيرة للعالم أجمع وليس العالم العربي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه في يوم 28 سبتمبر 1970 كان يوما هاما من ايام التاريخ وهو يوم رحيل زعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن رحيله كان صدمة كبيرة ليس للمصريين والعالم العربي فقط، ولكن العالم أجمع.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن العالم الغربي ارتاح في يم رحيل الزعيم جمال عبد الناصر لأن جمال عبد الناصر كان لديه مشروع قومي للعالم العربي، وهو الأمر الذي كانت الدول الغربية تقف ضده.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه يبقى جمال عبد الناصر فكرة والفكرة لا تمون وكان الهاما شديدا للعرب والأفارقة