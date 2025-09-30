قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بيدري: نريد الثأر لهزيمتنا أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال العام الماضي

أ ش أ

قال لاعب خط وسط برشلونة بيدري إن فريقه يريد الثأر لهزيمته أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عندما يلتقي الفريقان غداً في المباراة المقرر إقامتها على ملعب مونتجويك.


ويستضيف برشلونة غداً في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حامل اللقب باريس سان جيرمان، بذكريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين الذي حقق خلاله برشلونة الفوز ذهاباً في باريس بنتيجة 3-2 إلا أنه تكبد هزيمة ثقيلة في العودة على ملعبه ووسط جماهيره برباعية مقابل هدف.


وقال بيدري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الثلاثاء: "إن مباراة الغد تمنح البلاوجرانا فرصة للثأر .. كانت مباراة العام الماضي صعبة، ونريد الثأر لتلك الهزيمة".


وتابع: "إنهم (باريس سان جيرمان) من أفضل الفرق في العالم، وهذه هي المباريات التي نرغب في خوضها، فمواجهة فرق تضغط علينا، مثل باريس سان جيرمان، أفضل بكثير من مواجهة فرق تتراجع دفاعيًا أمامنا".


وعن مباراة الغد أمام حامل لقب البطولة، أضاف بيدري أن المباراة تُعد واحدة من أفضل مباريات كرة القدم، إن لم تكن الأفضل، حيث أظهر باريس سان جيرمان جدارته الموسم الماضي، لذا فهو من بين أفضل الفرق في العالم، مع أننا نعتبر أنفسنا الأفضل.


وعن احتلاله للمركز الـ 11 في قائمة الكرة الذهبية، قال بيدري: "إنه يشعر بالتقدير من جانب النادي والمنتخب الوطني، وهذا هو المهم".


وسيفتقد برشلونة في المباراة لعدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الغد، أبرزهم حارس المرمى خوان جارسيا بالإضافة إلى جافي وفيرمين لوبيز ورافينيا بسبب الإصابة، فيما سيفتقد الفريق الباريسي لخدمات الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي واللاعب الشاب ديزيريه دويه والمهاجم المجري خفيتشا كفاراتسخيليا ومدافعه البرازيلي ماركينيوس، بسبب الإصابة.


لكن سيعود لقائمة الفريق الكتالوني النجم لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة، وبالفعل شارك اللاعب في فوز الفريق على ريال سوسيداد في الدوري الأسبوع الماضي

لاعب خط وسط برشلونة بيدري باريس سان جيرمان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ملعب مونتجويك

