صحة الإسكندرية: اتباع نمط حياة صحي حجر أساس للوقاية من أمراض القلب

قالت وكيل مديرية الصحة بالاسكندرية الدكتورة حنان أنور، إن اتباع نمط حياة صحي هو حجر الأساس للوقاية من أمراض القلب ودعم جودة الحياة.



وأكدت أنور - خلال الاحتفالية التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع مديرية الصحة ، بمناسبة اليوم العالمي للقلب تحت شعار "لا تفوت نبضة"، حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على دعم التعاون المشترك مع المؤسسات الصحية والجامعية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.



وتضمنت فعاليات الاحتفالية - وفقا لبيان مديرية الصحة، عرض فيديو توعوي تناول سبل الوقاية من أمراض القلب، ومحاضرة علمية حول أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي بينت ان الالتزام بالعادات الصحية الإيجابية والابتعاد عن الممارسات الضارة مثل التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني من الأمور اللازمة للوقاية من امراض القلب .



وشارك فريق مبادرات “١٠٠ يوم صحة” بمنطقة وسط الطبية خلال الاحتفالية بتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر مجانًا للمواطنين والعاملين بالمعهد ضمن المبادرات الرئاسية “١٠٠ مليون صحة”، وشملت الفحوصات:الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (ضغط الدم – السكر – الاعتلال الكلوي)، برامج الكشف المبكر عن الأورام (الرئة – القولون – البروستاتا – الرحم) ، مبادرات دعم صحة المرأة.



واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مديرية الشئون الصحية والمعهد العالي للصحة العامة، في نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض غير السارية، تحقيقًا لرؤية الدولة نحو مجتمع صحي يتمتع بجودة حياة أفضل.