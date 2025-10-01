صحة الإسكندرية: اتباع نمط حياة صحي حجر أساس للوقاية من أمراض القلب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
وكيل صحة الإسكندرية .. اتباع نمط حياة صحي يمثل حجر الأساس للوقاية من أمراض القلب
قالت وكيل مديرية الصحة بالاسكندرية الدكتورة حنان أنور، إن اتباع نمط حياة صحي هو حجر الأساس للوقاية من أمراض القلب ودعم جودة الحياة.


وأكدت أنور - خلال الاحتفالية التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع مديرية الصحة ، بمناسبة اليوم العالمي للقلب تحت شعار "لا تفوت نبضة"، حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على دعم التعاون المشترك مع المؤسسات الصحية والجامعية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.


وتضمنت فعاليات الاحتفالية - وفقا لبيان مديرية الصحة، عرض فيديو توعوي تناول سبل الوقاية من أمراض القلب، ومحاضرة علمية حول أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي بينت ان الالتزام بالعادات الصحية الإيجابية والابتعاد عن الممارسات الضارة مثل التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني من الأمور اللازمة للوقاية من امراض القلب .


وشارك فريق مبادرات “١٠٠ يوم صحة” بمنطقة وسط الطبية خلال الاحتفالية بتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر مجانًا للمواطنين والعاملين بالمعهد ضمن المبادرات الرئاسية “١٠٠ مليون صحة”، وشملت الفحوصات:الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (ضغط الدم – السكر – الاعتلال الكلوي)، برامج الكشف المبكر عن الأورام (الرئة – القولون – البروستاتا – الرحم) ، مبادرات دعم صحة المرأة.


واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مديرية الشئون الصحية والمعهد العالي للصحة العامة، في نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض غير السارية، تحقيقًا لرؤية الدولة نحو مجتمع صحي يتمتع بجودة حياة أفضل.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

