مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 28 ألف سائح على متن 155 رحلة طيران

يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم السبت، أكبر وصول لرحلات الطيران من أوروبا، والتي تقل على متنها نحو 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين من مختلف المطارات المطارات الأوروبية.

وكشفت جداول الوصول الخاصة بالمطارين، وصول 155 رحلة طيران دولية على مدار اليوم، من عدة دول أوروبية حول العالم، تقل على متنها نحو 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة الغردقة اليوم نحو 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية، قادمين على متن 117 رحلة طيران دولية من المطارات الأوروبية المختلفة، من أجل الاستمتاع بإجازتهم في هذه المدينة الساحرة.

وتسجل مدينة الغردقة اليوم السبت، أعلى معدل وصول رحلات يومي خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 38 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، وذلك ضمن 181 رحلة طيران من المنتظر أن يستقبلها المطار اعتبارًا من اليوم السبت حتى يوم الجمعة المقبل، تقل على متنها 7 آلاف سائح.

ومن بين هذه الرحلات 10 رحلات من ألمانيا، و10 رحلات من بولندا، و7 من التشيك، بالإضافة إلى 9 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من سلوفاكيا.