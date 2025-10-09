قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق أسوان
ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم
مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
اسماء محمد

يعد الكرفس من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية خارقة لايتوقعها معظمنا حيث ثبتت الأبحاث أنها لدور كبير فى الوقاية من أمراض خطيرة كالسرطان.

ووفقا لموقع “ pharmeasy” نكشف لكم أهم الفوائد الصحية المحتملة لتناول الكرفس.
 

 خصائص مضادات الأكسدة والصحة الإنجابية العامة 


استكشفت بعض الدراسات المخبرية محتوى الكرفس من مضادات الأكسدة ودوره المحتمل في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي من المعروف أن الإجهاد التأكسدي يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وقد يدعم تقليله الصحة الخلوية بشكل عام.

 في حين أن بعض النماذج التجريبية قد درست تأثير مستخلص الكرفس على المؤشرات البيولوجية، بما في ذلك تنظيم الهرمونات والخلايا التناسلية، إلا أن هذه النتائج لا تزال أولية وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لمرفة دور محدد للكرفس في الصحة الإنجابية للذكور  .

الخصوبة

 يقلل خطر السرطان 


الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويحتوي على مركبين فعالين مضادين للسرطان (الأبيجينين واللوتيولين)، واللذين يعززان تدمير الجذور الحرة وقد يعززان موت الخلايا السرطانية. 

يحتوي الكرفس على بولي أسيتيلينات نشطة بيولوجيًا، وهذه المركبات قادرة على المساعدة في تقليل تكوّن العديد من الخلايا السرطانية و قد يكون الكرفس مفيدًا في حماية الأفراد من سرطان البنكرياس وسرطان الثدي  .

 يخفض مستوى ضغط الدم 


يحتوي الكرفس على العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروفة باسم الفثاليدات وقد تساعد هذه المركبات على استرخاء عضلات الشرايين وزيادة تدفق الدم  .

بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الكرفس باحتوائه على النترات، التي تُسهم في استرخاء العضلات الملساء للأوعية الدموية، مما قد يُعزز مستويات ضغط الدم الصحية ففي الطب الصيني التقليدي، استُخدم الكرفس ومستخلصاته منذ زمن طويل لقدرتهما المزعومة على المساعدة في تنظيم ضغط الدم.  

ارتفاع ضغط الدم

يساعد في علاج الالتهاب 


الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تُعزز خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات كما يحتوي على مركب يُسمى لوتيولين، والذي يُمكن أن يمنع الالتهاب في خلايا الدماغ.

 تشير الأبحاث  إلى أن مستخلص الكرفس يعمل كمضادات الالتهاب مثل الأسبرين والإيبوبروفين. كما قد يكون له تأثير مُخفف للألم، وقد يكون وقائيًا من تلف المعدة الناتج عن تناول أدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).


يعزز صحة الخلايا العصبية 

 يحتوي الكرفس على الأبيجينين، وهو مادة ممتازة لنمو وتطور الأعصاب كما قد يُسهم الأبيجينين في صحة الخلايا العصبية.

كما يمنع الكرفس فقدان الذاكرة لاحتوائه على مركب خاص يُعرف باسم L-3-n-butylphthalide. ويلعب مستخلص الكرفس دورًا هامًا في علاج مرض الزهايمر ومنع تطوره من الأساس .

عصير الكرفس

 يساعد على تقليل الوزن 


الكرفس خضار منخفض السعرات الحرارية، مما قد يجعله مفيدًا في إدارة الوزن كما أن محتواه من الألياف غير القابلة للذوبان يُعزز الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن ومحتواه العالي من الماء قد يُسهم في إنقاص الوزن وتنظيم استقلاب الدهون  .

الكرفس الخصوبة السرطان فوائد الكرفس ينقص الوزن يزيد الخصوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

ليس في كل الحالات.. هل الإعفاء من الخدمة العسكرية يسمح بالترشح لانتخابات النواب؟

غزة

صوت الشعب: اتفاق غزة خطوة مهمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين

تامر الحبال

تامر الحبال: مصر بقيادة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة وفرضت من شرم الشيخ معادلة السلام والاستقرار

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد