يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

يعد الكرفس من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية خارقة لايتوقعها معظمنا حيث ثبتت الأبحاث أنها لدور كبير فى الوقاية من أمراض خطيرة كالسرطان.

ووفقا لموقع “ pharmeasy” نكشف لكم أهم الفوائد الصحية المحتملة لتناول الكرفس.



خصائص مضادات الأكسدة والصحة الإنجابية العامة



استكشفت بعض الدراسات المخبرية محتوى الكرفس من مضادات الأكسدة ودوره المحتمل في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي من المعروف أن الإجهاد التأكسدي يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وقد يدعم تقليله الصحة الخلوية بشكل عام.

في حين أن بعض النماذج التجريبية قد درست تأثير مستخلص الكرفس على المؤشرات البيولوجية، بما في ذلك تنظيم الهرمونات والخلايا التناسلية، إلا أن هذه النتائج لا تزال أولية وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لمرفة دور محدد للكرفس في الصحة الإنجابية للذكور .

يقلل خطر السرطان



الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويحتوي على مركبين فعالين مضادين للسرطان (الأبيجينين واللوتيولين)، واللذين يعززان تدمير الجذور الحرة وقد يعززان موت الخلايا السرطانية.

يحتوي الكرفس على بولي أسيتيلينات نشطة بيولوجيًا، وهذه المركبات قادرة على المساعدة في تقليل تكوّن العديد من الخلايا السرطانية و قد يكون الكرفس مفيدًا في حماية الأفراد من سرطان البنكرياس وسرطان الثدي .

يخفض مستوى ضغط الدم



يحتوي الكرفس على العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروفة باسم الفثاليدات وقد تساعد هذه المركبات على استرخاء عضلات الشرايين وزيادة تدفق الدم .

بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الكرفس باحتوائه على النترات، التي تُسهم في استرخاء العضلات الملساء للأوعية الدموية، مما قد يُعزز مستويات ضغط الدم الصحية ففي الطب الصيني التقليدي، استُخدم الكرفس ومستخلصاته منذ زمن طويل لقدرتهما المزعومة على المساعدة في تنظيم ضغط الدم.

يساعد في علاج الالتهاب



الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تُعزز خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات كما يحتوي على مركب يُسمى لوتيولين، والذي يُمكن أن يمنع الالتهاب في خلايا الدماغ.

تشير الأبحاث إلى أن مستخلص الكرفس يعمل كمضادات الالتهاب مثل الأسبرين والإيبوبروفين. كما قد يكون له تأثير مُخفف للألم، وقد يكون وقائيًا من تلف المعدة الناتج عن تناول أدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).



يعزز صحة الخلايا العصبية

يحتوي الكرفس على الأبيجينين، وهو مادة ممتازة لنمو وتطور الأعصاب كما قد يُسهم الأبيجينين في صحة الخلايا العصبية.

كما يمنع الكرفس فقدان الذاكرة لاحتوائه على مركب خاص يُعرف باسم L-3-n-butylphthalide. ويلعب مستخلص الكرفس دورًا هامًا في علاج مرض الزهايمر ومنع تطوره من الأساس .

يساعد على تقليل الوزن



الكرفس خضار منخفض السعرات الحرارية، مما قد يجعله مفيدًا في إدارة الوزن كما أن محتواه من الألياف غير القابلة للذوبان يُعزز الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن ومحتواه العالي من الماء قد يُسهم في إنقاص الوزن وتنظيم استقلاب الدهون .