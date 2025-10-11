نجاة عازفة الكمان مريم أبو زهرة من حادث سقوط سقف قصر تاريخي بإيطاليا

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن تعرض ابنته مريم أبو زهرة، عازفة الكمان، لموقف خطير خلال إحدى حفلاتها الموسيقية في إيطاليا، بعدما سقط جزء من سقف قصر تاريخي أثناء أدائها مقطوعة موسيقية على المسرح.

سقوط جزء من السقف بالقرب من مريم أبوزهرة

ونشر أحمد أبو زهرة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق لحظة سقوط جزء من السقف بالقرب من ابنته أثناء عزفها، موضحًا أن الحادث وقع خلال جولتها الموسيقية في عدد من المدن الإيطالية، حيث تقدم عروضًا في مسارح وقصور تاريخية.

وقال أحمد أبو زهرة، في تعليقه على الفيديو: “مريم كانت بتعزف أمام الجمهور في أحد القصور التاريخية الإيطالية مقطوعة لباگانيني للكمان صولو، وفجأة وقع جزء من السقف على بعد مليمترات منها.. الحمد لله ربنا ستر عليها وما حصلهاش حاجة غير خضة كبيرة.”

وأشار إلى أن الجولة شملت مدنًا مثل جنوة، فيرتشيلي وفلورنسا، المعروفة بعمارتها التاريخية وزخارفها من عصر النهضة الإيطالية، لافتًا إلى أن القصور تحتاج إلى مزيد من الترميم والصيانة.

واختتم أبو زهرة حديثه قائلاً: “مريم بعد اللي حصل شربت كوباية مياه، شالت التراب من على الكمان، وكملت الحفلة قدام الجمهور بعد ما هديت.. ربنا يحميها ويرجعها بالسلامة.”

