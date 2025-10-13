قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بمقر قمة شرم الشيخ للسلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، و جمع الأطراف على طاولة واحدة.

و أكد ماكرون أن مبادرة الرئيس ترمب تشكّل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية على أسس جديدة."، و ذلك فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في القمة الدولية الخاصة بإنهاء حرب غزة وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

و قال إن فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية، مؤكّدًا أن اللحظة الراهنة تمثّل "منعطفًا حاسمًا في تاريخ الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تتحول المعاناة إلى بداية جديدة نحو السلام."

وأضاف ماكرون في تصريحه للصحافة، أن بلاده تدعم بقوة كل الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة الدائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر إعادة الإعمار، وبناء الثقة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن فرنسا ستظل شريكًا أساسيًا في أي مبادرة تهدف إلى إنهاء دوامة العنف وفتح أفقٍ سياسي دائم يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة.

وأضاف أن بلاده تعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين والعرب لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل عادل ومتوازن، مشددًا على أن أولويات باريس تتمثل في حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستقترح في القمة إطلاق آلية دولية للإشراف على إعادة إعمار غزة بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لضمان الشفافية وتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

السيسي أمير قطر قمة شرم الشيخ

