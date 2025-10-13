مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب.. غدا

كشفت مصادر، أن القائمة الوطنية من أجل مصر سوف تقدم أوراق ترشحها غدا الثلاثاء، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل موعد غلق باب التقديم المقرر له الأربعاء 15 أكتوبر.

وأشارت المصادر إلى حصص الأحزاب المتوقعة في القائمة الوطنية من أجل مصر والتي يحصل فيها مستقبل وطن على 110 وحماة الوطن 64 والجبهة الوطنية 45 والشعب الجمهوري 10 والتجمع 4 والعدل 7 والمؤتمر 4 والإصلاح والتنمية 8 والمصري الديمقراطي 9 مقاعد.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.