سباليتي يُشيد بمدرب إيطاليا بعد نتائجه في تصفيات كأس العالم

أشاد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، بخليفته جينارو جاتوزو - الذي قلب حظوظ منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم - وذلك بعد الانتصار الثالث على التوالي تحت قيادة لاعب وسط ميلان السابق.



وأقيل سباليتي في يونيو الماضي بعد هزيمة ثقيلة أمام النرويج في التصفيات، ثم قاد جاتوزو مدرب ميلان ونابولي السابق المنتخب الوطني إلى فوزين على إستونيا وانتصار على إسرائيل.



وقال سباليتي للصحفيين: "أثق في جاتوزو، متأكد من أنه كما أثبت بالفعل، سيجد الحلول المناسبة لمواصلة هذه الرحلة وتحقيق ما يريده وما يحلم به".



وأضاف: "قام أيضا بتعديل بعض الأشياء فنيا في هذه المباريات الأخيرة، لأن وجود المهاجمين بالقرب من بعضهم البعض أعطى حلولا، خاصة في المباريات التي واجهنا فيها صعوبات - مثل تلك التي واجهناها ضد إسرائيل - من حيث أسلوب لعبهم، قدموا أداء جيدا، ولعبوا بشكل مباشر مما سمح لنا بالفوز".



وتحتل إيطاليا، التي تسعى للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014، المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات.



ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإسرائيلي صاحب المركز الثالث في أوديني غدًا الثلاثاء، وفي حال فوزه سيضمن المركز الثاني ومكانا في الملحق الأوروبي على الأقل.



وتتفوق النرويج بفارق ست نقاط في صدارة المجموعة لكنها خاضت مباراة أكثر من إيطاليا.