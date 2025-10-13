يضم شيحة وحلمي والعوامي.. انتخاب مجلس أمناء جديد للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين جمعيتها العمومية العادية، تحت شعار "متكاتفين لحماية حقوق الإنسان"، تأكيدًا على أهمية وحدة الصف داخل الحركة الحقوقية المصرية، واستلهامًا لروح التضامن الإنساني العالمي

‎وذكرت المنظمة في بيان اليوم، أن الجمعية العمومية الحالية محطة مهمة في مسيرة المنظمة الأعرق على الساحة الحقوقية المصرية، والتي حملت منذ تأسيسها عام 1985 على عاتقها مسؤولية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع المصري.

وناقشت الجمعية العمومية وأقرت التقريرين الفني والمالي عن فترة الولاية المنتهية من (2021-2025)، موجهة الشكر إلى مجلس الأمناء والطاقم التنفيذي برئاسة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، تقديرًا لجهودهم في إدارة العمل الحقوقي خلال مرحلة .

‎كما أعربت الجمعية العمومية عن امتنانها للأجيال التي أسهمت في مسيرة المنظمة منذ نشأتها، مستذكرةً بالعرفان اسم الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، أحد أبرز رموز الحركة الحقوقية المصرية ورئيس المنظمة الأسبق.

وشهدت الجمعية العمومية مشاركة 63 عضوا من أعضاء المنظمة بنسبة 93%، وانتخاب مجلس أمناء جديد لولاية قادمة مدتها أربع سنوات، تنافس خلالها 20 مرشحًا على المقاعد الخمسة عشر المخصصة للمجلس.

‎وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل عصام الدين احمد طه شيحة وعلاء سيد كامل شلبيو مصطفي كامل السيد والدكتور ضياء رشوان وسمير زكي ابراهيم والدكتورة سلوى ممدوح ثابت ووبو القاسم نوبي إبراهيم ومحمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي والنائبة أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش وأحمد سمير عبدالعزيز بدرة واسماء عيسي صلاح محمد وخليل محمد عبد العليم العوامي ومجدي حلمي عرمان وأحمد رضا محمود طلبة والسيد أبراهيم مرسي إبراهيم.