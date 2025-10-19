قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
أخبار البلد

رئيسة قومي المرأة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز تمكين المرأة

رئيسة المجلس القومي للمرأة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

 استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، جهود الدولة في تمكين المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أُطلقت برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى ما حققته المرأة المصرية من تقدم في مجالات القيادة والعمل القضائي، كما تناولت جهود المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة الزواج المبكر وختان الإناث.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المجلس اليوم الأحد بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضم نيكول درو محللة السياسات بالمنظمة، مروة صلاح خبيرة العدالة، كوالا ياسوما خبير الحوكمة وحقوق الطفل، ويوسف عشماوي خبير الحوكمة، وذلك بحضور شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات بالمجلس لبحث سبل تعزيز تمكين المرأة.

وتطرقت المستشارة أمل عمار إلى الدور المهم لفروع المجلس بالمحافظات، ودور مكاتب شكاوى المرأة الموجودة بجميع الفروع لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع وعي المرأة بحقوقها، مشددة على أهمية الاقتصاد الرعائي ودوره في تمكين المرأة العاملة من خلال إنشاء الحضانات ودعم فرص العمل، وأكدت استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع المجالات.

القومي للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية

