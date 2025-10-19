رئيسة قومي المرأة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز تمكين المرأة

استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، جهود الدولة في تمكين المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أُطلقت برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى ما حققته المرأة المصرية من تقدم في مجالات القيادة والعمل القضائي، كما تناولت جهود المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة الزواج المبكر وختان الإناث.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المجلس اليوم الأحد بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضم نيكول درو محللة السياسات بالمنظمة، مروة صلاح خبيرة العدالة، كوالا ياسوما خبير الحوكمة وحقوق الطفل، ويوسف عشماوي خبير الحوكمة، وذلك بحضور شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات بالمجلس لبحث سبل تعزيز تمكين المرأة.

وتطرقت المستشارة أمل عمار إلى الدور المهم لفروع المجلس بالمحافظات، ودور مكاتب شكاوى المرأة الموجودة بجميع الفروع لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع وعي المرأة بحقوقها، مشددة على أهمية الاقتصاد الرعائي ودوره في تمكين المرأة العاملة من خلال إنشاء الحضانات ودعم فرص العمل، وأكدت استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع المجالات.