سوبر جيت تحقق إيرادات بـ 617 مليون جنيه خلال 2024

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، ضرورة التدعيم الدائم لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" بأحدث أنواع الأتوبيسات، وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرا إلى الخطوات التي تتخذها وزارة النقل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، والتي شهدت اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير مراقب حسابات الشركة، وتقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن نهج كافة وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، هو تطبيق شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

استمرار تحديث وتطوير الخدمات

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة.

ولفت الوزير إلى أهمية التوسع في إقامة المحطات النموذجية، والعمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر، والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.

شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة، وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها من تنمية لأصول الشركة واستثمار أصولها الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة، وتطوير العديد من المحطات وأنظمة الحجز الإلكتروني، وزيادة أسطول الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفي هذا الصدد، نوه تقرير مجلس إدارة الشركة بأنها أصبحت تمتلك 223 حافلة حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات، وذلك عن طريق (خدمة العملاء، الويب سايت، والموبايل أبلكيشن)، والذي كان له أثر ملحوظ في زيادة عوائد وإيرادات الشركة.

كما استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة ما تحقق من إيرادات عام 2024، والتي بلغت 617 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 46090 رحلة، ونقل 3.1 مليون راكب في عام 2024.