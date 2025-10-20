العاهل الأردني يحذر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ويدعو لضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات وضم الأراضي.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال لقاءين عقدهما الملك عبد الله الثاني في سلوفينيا، اليوم الاثنين، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وأكد الملك عبد الله الثاني ،ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع دون عوائق.



وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، شدد العاهل الأردني ، على أهمية استمرار التنسيق بين بلاده والاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة توسيع التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى المشتركة.



كما أكد الملك عبد الله الثاني ، خلال لقائه رئيس وزراء اليونان، التزام المملكة بدورها الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، استناداً إلى الوصاية الهاشمية عليها.



من ناحية أخرى ، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة (إكس) عن أن العام المقبل سيشهد انعقاد أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ووصفتها بأنها "محطة تاريخية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين".



وأعلنت فون دير لاين، عن حزمة مالية واستثمارية جديدة مع الأردن تبلغ 3 مليارات يورو، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة تمضي قدماً بكل قوة.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية ، بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت إن "أوروبا تولي أهمية كبيرة للدور الذي يواصل الأردن القيام به في المنطقة"، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.