حبس المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في المنوفية 4 أيام.. وأسرتها يطالبون بحقها

قررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة بحي الزيتون بمدينة السادات في محافظة المنوفية 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب اعتراف المتهم بقتل طليقته بسكين أمام مدرسة أثناء اصطحابها طفلها من المدرسة حيث أقدم علي ارتكاب جريمته بسبب رفض طليقته رؤية أطفاله.

واختبئ المتهم وراء شجرة أمام مدرسة بحي الزيتون بمدينة السادات وانهال علي طليقته بسكين أمام نجله الصغير مما ادي الي وفاتها في الحال.

وشيع أهالي محافظة البحيرة جثمان صابرين ضحية طليقها عقب انتهاء الطب الشرعي وتم تشييع الجثمان في مسقط رأسها بمحافظة البحيرة.

وأكد والد المجني عليها، أن نجلته تبلغ من العمر 26 عاما ولديها طفلين وطلقت من زوجها بسبب سوء معاملته لها وانتقلت للعيش في مدينة السادات للعمل والانفاق علي أطفالها.

وأكد الأب، أن طليقها كان دائم التهديد لها وآخرها من 20 يوما بعد أن خطف طليقها ابنها الأكبر.

وأوضح أنه فوجئ باتصال بأن نجلته قتلها طليقها أمام ابنها وأثناء أصطحابها ابنها من المدرسة، مؤكدا أنه كان دائم التهديد لها بسبب النفقة.

وتابع شقيق المجني عليها، أنه كانت دائما تؤكد أن طليقها يهددها ولكنه لن يفعل شي ، مطالبا بضرورة اعدام المتهم والحصول علي حق شقيقته التي راحت غدرا.