مشوي وسهل جدا.. طريقة عمل الدجاج المسحب

إذا كنتي تودين تقديم إليك طريقة عمل الدجاج المسحب (منزوع العظم) بطريقة لذيذة وسهلة.



المكونات:

½ كيلو صدور دجاج أو دجاجة مسحّبة من العظم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملح حسب الرغبة

(اختياري) رشة شطة أو صوص حار



الطريقة:

تحضير التتبيلة:

في وعاء كبير، اخلطي الزيت، عصير الليمون، الثوم، والبهارات كلها جيدًا حتى تتجانس.

تتبيل الدجاج:

أضيفي قطع الدجاج المسحّب إلى التتبيلة وقلّبي جيدًا حتى تتشرب النكهات.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل 3 ساعات).

الطهي:

سخّني طاسة أو جريل غير لاصقة على نار متوسطة.

أضيفي قليلًا من الزيت، ثم ضعي الدجاج وقلّبيه على الجانبين حتى يتحمّر جيدًا وينضج (حوالي 5–7 دقائق لكل جانب حسب السمك).

التقديم:

يُقدّم الدجاج المسحب مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي، وسلطة الثوم أو الطحينة، وسلطة خضراء أو بطاطس مقلية.