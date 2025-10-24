قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
مشوي وسهل جدا.. طريقة عمل الدجاج المسحب

ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم إليك طريقة عمل الدجاج المسحب (منزوع العظم) بطريقة لذيذة وسهلة. 
 

 المكونات:
½ كيلو صدور دجاج أو دجاجة مسحّبة من العظم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
3 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملح حسب الرغبة
(اختياري) رشة شطة أو صوص حار
 

 الطريقة:
تحضير التتبيلة:
في وعاء كبير، اخلطي الزيت، عصير الليمون، الثوم، والبهارات كلها جيدًا حتى تتجانس.
تتبيل الدجاج:
أضيفي قطع الدجاج المسحّب إلى التتبيلة وقلّبي جيدًا حتى تتشرب النكهات.
غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل 3 ساعات).
الطهي:
سخّني طاسة أو جريل غير لاصقة على نار متوسطة.
أضيفي قليلًا من الزيت، ثم ضعي الدجاج وقلّبيه على الجانبين حتى يتحمّر جيدًا وينضج (حوالي 5–7 دقائق لكل جانب حسب السمك).
التقديم:
يُقدّم الدجاج المسحب مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي، وسلطة الثوم أو الطحينة، وسلطة خضراء أو بطاطس مقلية.

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

علاقة غريبة بين زيت الزيتون والإمساك

اكتشاف بديل طبيعي لأدوية الكبد والكوليسترول وإنقاص الوزن

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

