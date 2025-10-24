تكلييف الدكتورة رانيا حامد وكيلاً لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا حامد حسن، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك حتى نهاية العام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ أو لحين وجود أستاذ بالكلية أيهما أقرب.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم الكفاءات الأكاديمية المتميزة وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية داخل الجامعة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحلي.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تهانيه للدكتورة رانيا حامد، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها الجديدة، ومواصلة جهودها في دعم أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يتماشى مع أهداف الجامعة ورؤيتها نحو التنمية المستدامة.