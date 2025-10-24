قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
مريم منيب تؤدي العمرة لخطيبها الراحل عمرو ستين

سارة عبد الله

شاركت الفنانة مريم عامر منيب، صورا أمام الكعبة المشرفة، بجانبها صورة خطيبها السابق عمرو ستين، عن طريق الـ AI.

وكتبت مريم منيب عبر انستجرام: “يا رب اجمعنا به في الجنة، اللهم اجعل هذه العمرة طريقا يجمعنا به في الجنة بلا فراق أبدًا”.

وكانت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، قد ودعت خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.

ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

