مريم منيب تؤدي العمرة لخطيبها الراحل عمرو ستين

شاركت الفنانة مريم عامر منيب، صورا أمام الكعبة المشرفة، بجانبها صورة خطيبها السابق عمرو ستين، عن طريق الـ AI.

وكتبت مريم منيب عبر انستجرام: “يا رب اجمعنا به في الجنة، اللهم اجعل هذه العمرة طريقا يجمعنا به في الجنة بلا فراق أبدًا”.

مريم عامر منيب

وكانت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، قد ودعت خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.

ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».