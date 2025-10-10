مريم عامر منيب تبعث برسالة حزينة لخطيبها الراحل

شاركت مريم عامر منيب، صورة تجمعها بخطيبها المطرب الراحل عمرو ستين في خطبتهم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت مريم منيب: “اليوم مر شهر على وفاتك وايضا الذكرى السنوية لخطبتنا”.

وكانت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، قد ودعت خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.

ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».