قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.. أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

9 ملايين هاتف.. طفرة في سوق الهواتف المحمولة في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أنه تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.

وأشار إبراهيم إلى أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

ثلاثة مصادر رئيسية للهواتف في السوق المصرية

أوضح المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهواتف المتداولة في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية:

المصدر الأول: الهواتف المصنعة محليًا داخل مصر

المصدر الثاني: الهواتف المستوردة من خلال وكلاء رسميين أو مستوردين معتمدين، وتخضع لجميع الرسوم الجمركية والضريبية المقررة دون أي مشكلات.

المصدر الثالث: الهواتف التي يجلبها الركاب القادمون من الخارج بصحبتهم

وأضاف إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد واضحة للتعامل مع الهواتف القادمة مع الركاب، حيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم على أي هاتف إضافي يتم إدخاله إلى البلاد.

ضبط السوق ومواجهة استغلال الإعفاءات

ولفت محمد إبراهيم إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليًا، بل في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم والتي تُدخل تحت بند الاستخدام الشخصي.
وأوضح أن القانون لا يمنع بيع هذه الهواتف، ولكن يشترط أن تتم عملية البيع عبر فاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي (IMEI) للهاتف، حتى يمكن تتبعه وضمان مطابقته للضوابط القانونية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي ممارسات مخالفة قد تضر بالمستهلك أو تخل بالنظام الضريبي.

نسبة الإيقاف لا تتجاوز 0.5%

وفيما يتعلق بالهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية أو تنظيمية، أوضح المتحدث باسم الجهاز أن نسبة هذه الهواتف لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة الموجودة في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه النسبة ضئيلة للغاية ولا تؤثر على المستخدمين أو حركة السوق.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل تنظيم السوق وحماية المستهلكين وضمان حصول الدولة على مستحقاتها القانونية.

تطبيق "تليفوني" ودوره في التحقق من بيانات الأجهزة

اختتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل أداة موثوقة يمكن من خلالها للمستخدمين التحقق من البيانات الرسمية الخاصة بالهواتف، ومعرفة مدى التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح في الوقت ذاته أن التطبيق لا يُغني عن الفاتورة الضريبية المعتمدة، التي تظل المستند الأساسي لإثبات ملكية الجهاز والتأكد من سلامة مصدره.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعم الصناعة المحلية الهواتف المتداولة الهواتف المصنعة محليًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف عن اليوم العالمي للأمم المتحدة: ذكرى تحمل جملة من معاني التعاون على الخير

الشيخ علي عبد الباقي

البحوث الإسلامية ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان مثالا للعالم الأزهري

فتاوى

فتاوى| حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة.. وهل تجب إعادة الصلاة لمن تكلم أثناء الخطبة؟

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد