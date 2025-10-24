هاني حسن الأسمر: وفاة والدي كانت صدمة وماشي حاليا على نظامه.. فيديو

كشف هاني حسن الأسمر، عن كواليس وفاة والده الفنان حسن الأسمر وتلقيه الخبر والصدمة الذي تعرض لها وقتها.

وقال هاني حسن الأسمر، في بودكاست على قناة "صدى البلد"، إن الخبر كان صدمة وتلقيته فجأة والناس مكنتش مصدقة، لأنه كان لسه عامل إعلان وأدعية لشهر رمضان.

وتابع: مخي اتشل من الصدمة ووالدي كان مريض ضغط وكان طيب جدا وكنت على طول معاه في شغله وأقعد أتعلم منه واشوف بيتصرف ازاي في المواقف، وده اللي بطبقه دلوقتي في حياتي وماشي على نظامه، ومكنش عنده عداءات مع حد.

وأشار إلى أن والده كان يحب الفنان محمد فوزي جدا، والعندليب وأم كلثوم، وكان بيقول "محمد فوزي هو اللي إدى الأغنية الحاجة السهلة بيخلي اللحن بسيط".