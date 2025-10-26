قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 26 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاحد 26 أكتوبر 2025

سيكون اليوم مليئًا بالسعادة لمواليد برج الحمل. إذا كنتَ مهتمًا بالمجال الفني، فستُفتح أمامك آفاق جديدة للتقدم. سيكون اليوم مناسبًا أيضًا للطلاب. إنه وقت مناسب للانضمام إلى تخصص جديد. على الرغم من جدولك المزدحم، ستُخصص بعض الوقت لأطفالك اليوم. 

برج الثور وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

سيشعر مواليد برج الثور اليوم بحماسٍ كبير. ستُنجز المهمة التي خططت لها. وللحفاظ على صحة جيدة، ستُدرج الفواكه الموسمية في نظامك الغذائي. سيُحلّ أفراد العائلة مشكلةً منزليةً بالتفاهم، مما يُهيئ بيئةً سعيدة. ستُخطط للخروج مع الأصدقاء، حيث ستجد السلام. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

 بالنسبة لمواليد الجوزاء، سيكون اليوم معتدلاً. ستظهر فرص ربح جديدة. سيسود السلام والوئام في العائلة. ستجلب لكم ثمار عملكم الجاد السعادة. باتخاذكم القرارات بصبر، ستزداد فرص نجاحكم. قد تشتت انتباهكم اليوم عن أهدافكم، لكن دعم أحبائكم سيساعدكم على البقاء على الطريق الصحيح.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

 سيجلب اليوم فرحًا جديدًا لحياتك العائلية يا برج السرطان، بتبني أساليب تفكير جديدة، ستجد فرصًا لتحقيق مكاسب مالية. سيطلب منك الآخرون مشورتك في خططهم. سيبقى وضعك المالي قويًا. سيُجري الطلاب تغييرات إيجابية في دراستهم

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

ستضفي التفاعلات العائلية الحيوية أجواءً من البهجة على المنزل. ستكون حياتك الشخصية أيضًا ممتعة. إنه يوم مثالي لتعزيز شخصيتك، مما سيساعدك على بناء سمعة طيبة في المجتمع.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

ستشعر بالانتعاش، مما يُمكّنك من إنجاز جميع مهامك في الوقت المحدد. بمساعدة الأصدقاء، ستجد فرص دخل جديدة تُعزز وضعك المالي. سيكون اليوم مليئًا بالفرح، وستعيش حياتك على أكمل وجه. قد تُفرج أخيرًا عن دينٍ طويل الأمد 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

سيكون اليوم إيجابيًا لمواليد برج الميزان. ستُثبت خطط العمل فعاليتها، مما يزيد من احتمالية تحقيق مكاسب مالية. تجنب التسرع في أي موقف. ستتبادل التفاهم مع زوجتك، وقد تأتيك أخبار سارة من أبنائك. للحفاظ على صحة جيدة، وازن بين العمل والراحة الكافية.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

سيحظى مواليد برج العقرب بيومٍ سعيد. من يفكر في شراء عقار سيتواصل على الأرجح مع تاجر عقارات. قد يتطلب الأمر سفرًا خارج الولاية لأغراض العمل. أما طلاب الهندسة، فيمكنهم توقع فرص عمل جيدة. بدلًا من توبيخ أحدهم على أمرٍ تافه، تعامل معه بأدب.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

قد يخطط أفراد العائلة لرحلة إلى مكان ديني معًا. قد يحصل الموظفون على فرص للتقدم الوظيفي. ستعمل مع زوجك/زوجتك على رفاهية الأسرة، وستحصل على مباركات من الكبار. قد يستثمر والدك أموالًا للمساعدة في تنمية عملك.. 

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

 قد تتحقق أمنيتك التعليمية، ومن المرجح أن تحصل على نتائج جيدة في الامتحانات. قد تحصل على قبول في جامعة مرموقة. من المتوقع أن تنتظرك فرصٌ واعدة. الاهتمام بنظامك الغذائي سيحافظ على لياقتك وصحتك. سيستفيد العاملون في قطاع التعليم اليوم. 

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

قد تتلقى أخبارًا سارة من كبار المسؤولين. سيُنفّذ رجال الأعمال خططًا جديدة لتوسيع أعمالهم. من المرجح أن تتلقى دعمًا من الأقارب. احرص على إدارة وقتك جيدًا اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 

 سيشعر مواليد برج الحوت بالثقة اليوم النجاح الدراسي وارد. ستتمكن من كسب المال بنفسك إذا وثقت بنفسك. قضاء المساء مع زوجتك سيجلب لك السلام والسعادة. في المساء، ستستمتع بمحادثات مطولة مع الأصدقاء عبر الهاتف

