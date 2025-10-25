مصدر أمني إسرائيلي: إما تنزع لبنان سلاح حزب الله أو ننزعه نحن

أفاد مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل ترصد محاولات من حزب الله لترميم كل قدراته بما فيها قدراته الاستراتيجية، و ذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "حزب الله لم يعد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية حيث فقد قدرته بتنظيم هجوم منسق، إلى حد بعيد".



وأضاف المصدر: "إما تنزع الدولة اللبنانية سلاح الحزب أو نقوم نحن بذلك، نحن نرسل مواقع سلاح ونشاط الحزب للجنة التنسيق، وإذا لم تتصرف نتصرف نحن، أحيانا عندما يكون هناك تهديد فوري، نهاجمه دون إرسال تنبيه مسبق للجنة".



وأكمل المصدر: "نحن نتدرب على سيناريو الحرب ونعد لحزب الله قدرات ومفاجئات جديدة، إذا ما اندلعت الحرب، كل ناشط في حزب الله ما زال ينشط في الحزب هو هدف لنا، وسنستهدف كل ناشط للحزب في كل مكان".

ولفت إلى أن محاولات تهريب السلاح أقل بكثير مما كانت عليه ونحن نرصد أي محاولة وندمر ما يصل للحزب.

