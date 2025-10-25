وسائل إعلام لبنانية: انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة قرية بليدا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية انفجرت في منطقة قرية الليدا جنوب لبنان.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل شخص وجرح آخر في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق بلدة "حاروف" قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس، الجمعة، أن الفرقة 91 وسلاح الجو هاجما وقتلا قياديا من حزب الله في منطقة زوطر الشرقية.

ووفقًا للبيان، كان القيادي يحاول استعادة القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عباس حسن كركي، مسئول الشئون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال هاجم في وقت سابق اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان وقتل المدعو عباس حسن كركي، مسؤول الشئون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله.