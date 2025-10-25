قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
محافظات

استعداد قوي من مياه المنوفية لموسم الأمطار

اجتماع
اجتماع
مروة فاضل

عقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع مديرى التشغيل والصيانة بالأفرع التابعة، بحضور رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والدعم الفني والمعامل ومراقبة الجودة لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار لشتاء 2025م  .

وناقش، استعدادات الشركة لمواجهه موسم الامطار والتدابير التى اتخذتها لمواجهة الامطار والسيول مؤكدا على ضروره استعداد فرق الطوارئ على ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة تطهير البلاعات الخاصة بالأمطار وتجهيز معدات شفط المياه والتاكد من جاهزية السيارات والمركبات المستخدمة فى عمليه شفط مياه الامطار .

وأضاف، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وأصدر تعليماته بضرورة التنسيق الكامل بين قطاع التشغيل والصيانة والقطاع التجاري في حصر وصلات الخلسة ورصد التعدي علي الشبكات لزيادة نسب التحصيل المستحقة للشركة

وشدد علي ضرورة التأكد من كفاءة محطات الرفع ومحطات المعالجة ومراجعة كفاءة الطلمبات وماكينات الديزل والتأكد من كفاءتها وكذلك الإهتمام بالصيانة الدورية المحطات والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة بجميع المحطات .

كما شدد علي ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والتعليمات الأمنية بكافة مواقع العمل المختلفة للحفاظ علي الأفراد والممتلكات .

كما أكد، علي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شركة مياه الشرب اجتماع الشتاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

ميناء دمياط

سفينة الغاز المسال “HELLAS DIANA” تتراكى بنجاح في أول عملية بميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12سفينه حاويات وبضائع عامه

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

