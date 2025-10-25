استعداد قوي من مياه المنوفية لموسم الأمطار

عقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع مديرى التشغيل والصيانة بالأفرع التابعة، بحضور رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والدعم الفني والمعامل ومراقبة الجودة لمناقشة استعدادات الشركة لموسم الأمطار لشتاء 2025م .

وناقش، استعدادات الشركة لمواجهه موسم الامطار والتدابير التى اتخذتها لمواجهة الامطار والسيول مؤكدا على ضروره استعداد فرق الطوارئ على ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة تطهير البلاعات الخاصة بالأمطار وتجهيز معدات شفط المياه والتاكد من جاهزية السيارات والمركبات المستخدمة فى عمليه شفط مياه الامطار .

وأضاف، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وأصدر تعليماته بضرورة التنسيق الكامل بين قطاع التشغيل والصيانة والقطاع التجاري في حصر وصلات الخلسة ورصد التعدي علي الشبكات لزيادة نسب التحصيل المستحقة للشركة

وشدد علي ضرورة التأكد من كفاءة محطات الرفع ومحطات المعالجة ومراجعة كفاءة الطلمبات وماكينات الديزل والتأكد من كفاءتها وكذلك الإهتمام بالصيانة الدورية المحطات والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة بجميع المحطات .

كما شدد علي ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والتعليمات الأمنية بكافة مواقع العمل المختلفة للحفاظ علي الأفراد والممتلكات .

كما أكد، علي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها .