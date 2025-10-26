تعليم النواب: رحلات الطلاب إلى سيناء تُعزز الانتماء الوطني

أكدت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة نوعية لتعريف الطلاب بتاريخ مصر العريق وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وقالت حسني في تصريح خاص لـ صدي البلد : "هذه الرحلات ليست مجرد نشاط تعليمي، بل تجربة وطنية حقيقية للأجيال الجديدة للتعرف على تاريخ سيناء وأبطالها الذين ضحوا من أجل تراب الوطن الغالي".

فرصة استكشاف التنوع الثقافي والجغرافي لمصر

وأضافت: "مبادرة الرئيس السيسي تتيح للطلاب فرصة استكشاف التنوع الثقافي والجغرافي لمصر، وتغرس في نفوسهم قيم السلام والمحبة والتعايش، مؤكدة أن سيناء هي قلب مصر النابض وأبناؤها جزء لا يتجزأ من حاضر ومستقبل الوطن".

وأوضحت حسني أن هذه الرحلات تمثل رسالة قوية للأجيال القادمة حول أهمية الفخر بالوطن والانتماء له، وتشجع الطلاب على اكتشاف تاريخهم الوطني بأنفسهم، بما يعزز وعيهم المدني وغرس قيم المواطنة الحقيقية.