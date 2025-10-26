قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"بحوث الصحراء" يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

يواصل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تنفيذ جولاته الميدانية ولقاءاته المباشرة مع المزارعين في جنوب سيناء، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة، استمرارًا لدور المركز في خدمة التجمعات التنموية ودعم المجتمعات الزراعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع في المشروعات المتناهية الصغر.


وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية التواصل المستمر مع المنتفعين داخل التجمعات الزراعية، وتقديم المساندة الفنية والإرشادية في مختلف مجالات التنمية الزراعية، بما يساهم في تحسين مستوى الإنتاج وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر داخل هذه التجمعات.

وأوضح  شوقي أن فرق الباحثين بالمركز قامت بزيارة تجمع سهل القاع بجنوب سيناء لدراسة الاحتياجات الفعلية للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر، وذلك في إطار مبادرات المركز لتنمية المجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد الريفي.

نماذج زراعية إرشادية للمشروعات الصغيرة

وشدد رئيس المركز على ضرورة إقامة نماذج زراعية إرشادية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون مرجعًا للمنتفعين ونقطة انطلاق للتوسع المستقبلي في مثل هذه الأنشطة، مؤكدًا أن مركز بحوث الصحراء سيواصل تقديم خدماته التنموية والفنية لتحقيق التنمية الشاملة في التجمعات الزراعية.

جدير بالذكر أن مركز بحوث الصحراء يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشادي للتجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، وذلك استكمالًا لما تحقق من نجاح خلال العام الماضي في تنفيذ مشروعات الدواجن والزيتون والمشروعات المتناهية الصغر، بدعم كامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع شركاء التنمية في جمهورية مصر العربية.

