برلمانية: رحلات سيناء تجسيد لرؤية الدولة في بناء الوعي الوطني وترسيخ الهوية

أشادت النائبة ماجدة بكري، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنظيم رحلات مدرسية إلى سيناء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بغرس قيم الانتماء والفخر الوطني في نفوس الأجيال الجديدة.

وقالت بكري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن هذه المبادرة الرئاسية تمثل امتدادًا لرؤية شاملة تهدف إلى بناء وعي وطني مستنير، من خلال تعريف الطلاب بتاريخ مصر البطولي، وبخاصة ما شهدته سيناء من تضحيات عظيمة لاسترداد كل شبر من أرض الوطن.

تمزج بين المعرفة النظرية والتجربة الواقعية

وأضافت أن الرحلات الميدانية تمثل أحد أهم أدوات التعليم الحديث، حيث تمزج بين المعرفة النظرية والتجربة الواقعية، وتمنح الطلاب فهمًا أعمق لتاريخ بلادهم وجغرافيتها وثقافتها المتنوعة.

وأكدت عضو لجنة التعليم أن ما تقوم به القيادة السياسية اليوم هو استثمار في الإنسان المصري، عبر تنمية وعي الشباب وربطهم بجذورهم الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستُسهم في إعداد جيل جديد قادر على صون الوطن واستكمال مسيرته التنموية.

