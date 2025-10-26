رئيس الشيوخ يرفع الجلسة لإعلان قوائم اللجان وفتح باب الاقتراحات والاعتراضات

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة الأولى وذلك لإعلان قوائم اللجان النوعية، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات .

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية ويتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات، المقدمة من النواب، ثم يدعو رئيس المجلس المستشار عصام فريد الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية مع إعلان قواعد وضوابط الانتخاب.

وتعقد الجلسة الثالثة للمجلس اليوم حيث يقوم رئيس المجلس بأعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

ويذكر أن هيئة مكتب كل لجنة تتكون من 4 مقاعد، تشمل رئيس اللجنة والوكيلين وأمين سر اللجنة.