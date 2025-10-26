قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وزير الزراعة يفتتح معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025 بجامعة القاهرة
ترامب يرقص في مطار كوالالمبور بعد وصوله للمشاركة في قمة آسيان
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي
هؤلاء الموظفون مستثنون من إجازة المتحف المصري… إليك التعويضات القانونية
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن جون إدوارد.. تفاصيل
بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل
خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو
وفاة شقيق فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض
زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيرين عبد النور وداليدا خليل يحتفلان بإطلاق مسلسل كذبة سودا في دبي

حفل مسلسل كذبة سودا
حفل مسلسل كذبة سودا
أحمد إبراهيم

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور ومحمد الأحمد، بإطلاق مسلسل "كذبة سودا" خلال حفل ضخم أقيم بالأمس في دبي، في أجواء فنية مبهجة، للمنتج مجد جعجع.

وشهد الحفل حضور نخبة من أبرز نجوم العمل، من بينهم سيرين عبد النور، محمد الأحمد، نادين الراسي، داليدا خليل، وأماني نَسَب، إلى جانب المخرج باسم السلكا، وحشدٍ من الإعلاميين والصحافيين الذين واكبوا الحدث باهتمامٍ واسع.

واستُهلّت الأمسية بمرور النجوم وصنّاع العمل على السجادة الحمراء، حيث حضرت داليدا خليل أولًا برفقة زوجها، فيما كان المنتج مجد جعجع في استقبال ضيوفه بابتسامته المعهودة.

حفل مسلسل كذبة سودا 

تلتها نادين الراسي التي أطلت إلى جانب المخرج باسم السلكا، وذلك بعد يومٍ واحد من توقيع عقد انضمامها رسميًا إلى العمل، ثم وصل النجم محمد الأحمد، قبل أن تُختتم السجادة الحمراء بوصول النجمة سيرين عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة، وسط ترحيبٍ كبير وعدسات الإعلام التي وثّقت لحظات الحدث.

مجد جعجع يعلن انطلاق مسلسل "كذبة سودا" ويكشف تفاصيل العمل

أعرب المنتج مجد جعجع خلال كلمته في الحفل عن فخره بإطلاق هذا المشروع الدرامي الجديد، مؤكدًا أنه يشكّل محطة مميزة في مسيرته الفنية، خاصةً أنه يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية.

وأوضح أن سيرين عبد النور ومحمد الأحمد يتوليان دورَي البطولة الرئيسيين، إلى جانب نادين الراسي، داليدا خليل، وأماني نَسَب، موجهًا تحية خاصة إلى المخرج باسم السلكا، مشيدًا بموهبته وحماسه وطاقة الإبداع التي يتمتع بها، مؤكّدًا أن التعاون معه يُعدّ إضافة نوعية تثري العمل وتمنحه بعدًا فنيًا مميزًا.

كما اختتم كلمته بالتأكيد على أن مسلسل "كذبة سودا" سيكون عملًا دراميًا مشوّقًا يحمل في طيّاته أبعادًا اجتماعية وإنسانية، معربًا عن أمله في أن يلقى أصداء إيجابية واسعة ويحقق نجاحًا كبيرًا خلال دراما رمضان 2026.

يُذكر أنّ العمل كتابة مؤيد النابلسي وهذا ثاني عمل له مع المنتج مجد جعجع بعد مسلسل "تحت الصفر".

تفاعل النجوم مع مشاركتهم في "كذبة سودا"

تحدثت النجمة سيرين عبد النور عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل، وقالت: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

بدوره، تحدث النجم محمد الأحمد عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، مؤكدًا أنها تجمع بين القرب والاختلاف منه في الوقت نفسه، وأضاف: الشخصية تشبهني في بعض الجوانب وتختلف عني في أخرى، وهذا ما شدّني إليها. النص غني بالتفاصيل الإنسانية، وأنا واثق بأن الجمهور سيتفاعل معها بعمق.

حفل مسلسل كذبة سودا 

داليدا خليل

أما النجمة داليدا خليل فعبّرت عن حماسها للمشاركة في العمل، قائلة: هذا الدور شكّل تحديًا لطاقتي الإبداعية بطريقة إيجابية، وجعلني أعمل عليه من قلبي. أنا متحمّسة جدًا لهذه المغامرة الفنية.

من جانبها، تحدثت نادين الراسي عن امتنانها لأجواء الانسجام والتفاهم بين فريق العمل، مشددة على أهمية روح التعاون لتحقيق النجاح الجماعي، وقالت: الصدق والتعاون بيننا أهم من أي شيء آخر، وهذا ما يجعل العمل حيًّا ومؤثرًا.

وأكّد المخرج باسم السلكا أنّه يسعى دائمًا لتقديم صورة جديدة وأسلوب مختلف في كل عمل يوقّعه، موضحًا أن تجربة "كذبة سودا” كانت نتاج تعاون كامل بين فريق العمل من نص وإخراج وموسيقى.

واختتم المنتج مجد جعجع المؤتمر بالتأكيد على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن مسلسل "كذبة سودا" يجمع نخبة من أبرز الممثلين العرب في عملٍ يراهن على القصة، الصورة، والعاطفة معًا، معتبرًا أنه خطوة جديدة في مسار الشركة نحو دراما أكثر عمقًا وتميّزًا.

يُذكر أنه في مستهلّ المؤتمر الصحفي، تمّ عرض مشاهد تمهيدية ولقطات من كواليس مسلسل "تحت الصفر"، أحد أعمال الشركة المرتقب عرضه خلال موسم رمضان 2026.

سيرين عبد النور الفنانة سيرين عبد النور محمد الأحمد مسلسل كذبة سودا دبي داليدا خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

 أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد

أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد

ترشيحاتنا

توروب

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن تقييم «توروب» مع الأهلي

حملة توعية لوزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تكثف لقاءات الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» بـ 18 محافظة

برشلونه

أحمد عبد الباسط يسأل عن توقعات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد