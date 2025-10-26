سيرين عبد النور وداليدا خليل يحتفلان بإطلاق مسلسل كذبة سودا في دبي

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور ومحمد الأحمد، بإطلاق مسلسل "كذبة سودا" خلال حفل ضخم أقيم بالأمس في دبي، في أجواء فنية مبهجة، للمنتج مجد جعجع.

وشهد الحفل حضور نخبة من أبرز نجوم العمل، من بينهم سيرين عبد النور، محمد الأحمد، نادين الراسي، داليدا خليل، وأماني نَسَب، إلى جانب المخرج باسم السلكا، وحشدٍ من الإعلاميين والصحافيين الذين واكبوا الحدث باهتمامٍ واسع.

واستُهلّت الأمسية بمرور النجوم وصنّاع العمل على السجادة الحمراء، حيث حضرت داليدا خليل أولًا برفقة زوجها، فيما كان المنتج مجد جعجع في استقبال ضيوفه بابتسامته المعهودة.

حفل مسلسل كذبة سودا

تلتها نادين الراسي التي أطلت إلى جانب المخرج باسم السلكا، وذلك بعد يومٍ واحد من توقيع عقد انضمامها رسميًا إلى العمل، ثم وصل النجم محمد الأحمد، قبل أن تُختتم السجادة الحمراء بوصول النجمة سيرين عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة، وسط ترحيبٍ كبير وعدسات الإعلام التي وثّقت لحظات الحدث.

مجد جعجع يعلن انطلاق مسلسل "كذبة سودا" ويكشف تفاصيل العمل

أعرب المنتج مجد جعجع خلال كلمته في الحفل عن فخره بإطلاق هذا المشروع الدرامي الجديد، مؤكدًا أنه يشكّل محطة مميزة في مسيرته الفنية، خاصةً أنه يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية.

وأوضح أن سيرين عبد النور ومحمد الأحمد يتوليان دورَي البطولة الرئيسيين، إلى جانب نادين الراسي، داليدا خليل، وأماني نَسَب، موجهًا تحية خاصة إلى المخرج باسم السلكا، مشيدًا بموهبته وحماسه وطاقة الإبداع التي يتمتع بها، مؤكّدًا أن التعاون معه يُعدّ إضافة نوعية تثري العمل وتمنحه بعدًا فنيًا مميزًا.

كما اختتم كلمته بالتأكيد على أن مسلسل "كذبة سودا" سيكون عملًا دراميًا مشوّقًا يحمل في طيّاته أبعادًا اجتماعية وإنسانية، معربًا عن أمله في أن يلقى أصداء إيجابية واسعة ويحقق نجاحًا كبيرًا خلال دراما رمضان 2026.

يُذكر أنّ العمل كتابة مؤيد النابلسي وهذا ثاني عمل له مع المنتج مجد جعجع بعد مسلسل "تحت الصفر".

تفاعل النجوم مع مشاركتهم في "كذبة سودا"

تحدثت النجمة سيرين عبد النور عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل، وقالت: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

بدوره، تحدث النجم محمد الأحمد عن الشخصية التي يؤديها في المسلسل، مؤكدًا أنها تجمع بين القرب والاختلاف منه في الوقت نفسه، وأضاف: الشخصية تشبهني في بعض الجوانب وتختلف عني في أخرى، وهذا ما شدّني إليها. النص غني بالتفاصيل الإنسانية، وأنا واثق بأن الجمهور سيتفاعل معها بعمق.

حفل مسلسل كذبة سودا

داليدا خليل

أما النجمة داليدا خليل فعبّرت عن حماسها للمشاركة في العمل، قائلة: هذا الدور شكّل تحديًا لطاقتي الإبداعية بطريقة إيجابية، وجعلني أعمل عليه من قلبي. أنا متحمّسة جدًا لهذه المغامرة الفنية.

من جانبها، تحدثت نادين الراسي عن امتنانها لأجواء الانسجام والتفاهم بين فريق العمل، مشددة على أهمية روح التعاون لتحقيق النجاح الجماعي، وقالت: الصدق والتعاون بيننا أهم من أي شيء آخر، وهذا ما يجعل العمل حيًّا ومؤثرًا.

وأكّد المخرج باسم السلكا أنّه يسعى دائمًا لتقديم صورة جديدة وأسلوب مختلف في كل عمل يوقّعه، موضحًا أن تجربة "كذبة سودا” كانت نتاج تعاون كامل بين فريق العمل من نص وإخراج وموسيقى.

واختتم المنتج مجد جعجع المؤتمر بالتأكيد على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن مسلسل "كذبة سودا" يجمع نخبة من أبرز الممثلين العرب في عملٍ يراهن على القصة، الصورة، والعاطفة معًا، معتبرًا أنه خطوة جديدة في مسار الشركة نحو دراما أكثر عمقًا وتميّزًا.

يُذكر أنه في مستهلّ المؤتمر الصحفي، تمّ عرض مشاهد تمهيدية ولقطات من كواليس مسلسل "تحت الصفر"، أحد أعمال الشركة المرتقب عرضه خلال موسم رمضان 2026.