محافظ المنوفية يتابع تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة لتعزيز جودة التعليم

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، رافقه اللواء عادل القارح رجل الأعمال، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين" إنشاء جديد" المقامة علي مساحة أكثر من 7500 م2 بطاقة 28 فصل دراسي باستثمارات تزيد عن 88 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح عن الموقف التنفيذي للأعمال ، حيث تم الانتهاء من صب الهيكل الخرسانى وجارى أعمال الدهانات وتجهيزات الملاعب ، وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تتكون من 3 مبانى (تعليمي، إقامة بنين ، إقامة بنات )، ويتم تصميم المدرسة وفقاً لأحدث الوسائل التعليمية المتطورة لتضم معامل حاسب آلي مزودة بأجهزة ناطقة وقاعات أنشطة تفاعلية ، فضلا عن إقامة داخلية للمساهمة في التحصيل الدراسي بشكل متميز .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع مشيراً إلى أن تلك المدرسة تعد صرح تعليمي متميز للطلاب المكفوفين ، موجها بضرورة توفير جميع التسهيلات والدعم اللازم التي تضمن تجربة تعليمية متكاملة ، مؤكداً على أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد علي حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتي المجالات.

فيما أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية، سيتم افتتاح 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ودخولها الخدمة قريباً بالتتابع وهم (المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم - مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم - مجمع مدارس البتانون الجديد - مدرسة السكرية للتعليم الأساسي –مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة ) لدعم المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة "إحلال كلى " بإجمالي 32 فصل دراسي و باستثمارات تزيد عن 29 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وجارى أعمال تشطيبات الواجهات ، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة و المتابعة اليومية لحجم الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفقا للمواصفات الفنية والهندسية المقررة كون قطاع التعليم والنهوض به محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.