أحمد شوبير: شريف إكرامي محترم حتى في الاختلاف

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بحارس مرمى نادي بيراميدز، شريف إكرامي، مشيدًا بطريقة تفكيره وثقافته العالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:"شريف إكرامي مثقف، دارس، فاهم، شخصية محترمة، حتى وإن اختلفت معه تسمعه وتحترمه."

وفي سياق آخر، وجّه شريف إكرامي رسائل حادة للإعلام الرياضي، منتقدًا بعض الممارسات التي وصفها بأنها تثير الاستفزاز والاحتقان بين الجماهير.

وقال إكرامي خلال ظهوره في أحد البودكاستات:"كفاية طرح خاطئ لقضايا مفيش فيها أي فائدة غير الاستفزاز أو تسخين الضيوف على بعض."

وأضاف:"أنا مش بعمل البرامج دي عشان أسلي الناس، أنا بعملها عشان أبني وعي وأناقش قضايا حقيقية مرتبطة بالواقع."

واختتم :"الإعلام رسالة مش شغلانة، وطول ما الناس بتتعامل معاه كأنه سبوبة، هيبقى الواقع زي ما هو."