رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إسكات البنادق وتحقيق الأمن القاري

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، إلى تعزيز الوحدة الإفريقية القائمة على القيم المشتركة وروح التضامن، قائلاً إن أكبر تحدٍ نواجهه هو ترجمة الأفكار إلى أفعال تُحدث فرقاً في حياة الناس.



وحث في تصريح له خلال انعقاد "المنتدى الرفيع المستوى الحادي عشر حول الأمن في إفريقيا"، في أديس أبابا، القادة الأفارقة على التعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل بناء "إفريقيا التي نريدها".



وأضاف وفق بيان أن "المنتدى يظل منارة تجمع بين العمق الفكري والإرادة السياسية، في سبيل تحقيق رؤية إفريقيا لإسكات صوت البنادق وتحقيق تطلعاتنا المشتركة"