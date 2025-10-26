إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع

أعرب وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته لافتتاح عدد من المشروعات اليوم بالهيئة الاقتصادية لافتا ان المنطقة،الاقتصادية أصبح بعد ٣ سنوات و٤ أشهر منصة خدمية متكاملة لجميع الاستثمارات ب٣٤٤ مشروع .

وأضاف رئيس الهيئة أنه في القريب العاجل سيكون جميع المناطق التي تشملها الهيئة بها مصانع قائمة مشيرا الي ان المنطقة تشمل صناعات متكاملة من صناعات حديدية و بلاستيكية ومناطق لوجستية مشيرا الي ان مشروعات المنطقة الاقتصادية وفرت ٨٠ ألف فرصة عمل .

وأشار الي ان الحكومة تهمل غلي رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لزيادة التنمية و جذب المزيد من الاستثمارات في المنطقة.