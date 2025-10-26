أمين الإفتاء: رمي القمامة من السيارة حرام شرعًا لأنه يسبب الأذى للآخرين

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم رمي القمامة أو قشر الفاكهة من المركبات، مؤكدًا أن ذلك حرام شرعًا لأنه يسبب الأذى للآخرين.

حكم رمي القمامة من السيارة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" يلزم إزالة الضرر عن الناس، ومن يتسبب في إيذاء الآخرين يتحمل الإثم والذنب عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثيرًا من الناس لا يدركون مدى خطورة التصرفات البسيطة مثل رمي قشر الموز أو أي نفايات في الشوارع والمواصلات.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه الأمور قد تؤدي إلى حوادث أو أضرار جسدية للآخرين، وبالتالي يجب على كل فرد تعديل سلوكه والتحلي بالوعي والمسؤولية.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الحفاظ على نظافة البيئة وتجنب إلحاق الأذى بالآخرين يقي الإنسان نفسه أيضًا من الأذى.

وأكد أن كل شيء مهما صغر يُحتسب عند الله، كما جاء في قوله تعالى: "من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره"، داعيًا الله أن يعافينا ويهدي بصيرتنا جميعًا.