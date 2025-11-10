المؤتمر: المشاركة في انتخابات النواب مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة ورئيس غرفة العمليات بالقاهرة، أن انطلاق التصويت في المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب يمثل محطة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ حق المواطن في اختيار من يعبر عنه داخل البرلمان.

وقال وليد جودة في تصريحات له اليوم، إن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري، بل مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الدولة نحو مزيد من الاستقرار والتنمية، موضحًا أن البرلمان المقبل يعوَّل عليه في صياغة تشريعات داعمة للاقتصاد، وحامية للحقوق، ومساندة للجهود المبذولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد الأمين العام المساعد بالقاهرة، على أن حزب المؤتمر كثف جهوده خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة، من خلال حملات ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين، مع توفير غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين.

وأضاف جودة أن قوة البرلمان تُستمد من حجم المشاركة التي تعكس إرادة حقيقية، داعيًا جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت لمن يرونه الأقدر على التعبير عنهم وتمثيل دوائرهم بصدق.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تعزز الثقة في المؤسسات، وترسل رسالة واضحة بأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار الأول في رسم مستقبل الوطن.