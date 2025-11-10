قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: المشاركة في انتخابات النواب مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين

انتخابات
انتخابات
محمد الشعراوي

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة ورئيس غرفة العمليات بالقاهرة، أن انطلاق التصويت في المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب يمثل محطة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ حق المواطن في اختيار من يعبر عنه داخل البرلمان.

وقال وليد جودة في تصريحات له اليوم، إن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري، بل مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الدولة نحو مزيد من الاستقرار والتنمية، موضحًا أن البرلمان المقبل يعوَّل عليه في صياغة تشريعات داعمة للاقتصاد، وحامية للحقوق، ومساندة للجهود المبذولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد الأمين العام المساعد بالقاهرة، على أن حزب المؤتمر كثف جهوده خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة، من خلال حملات ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين، مع توفير غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين.

وأضاف جودة أن قوة البرلمان تُستمد من حجم المشاركة التي تعكس إرادة حقيقية، داعيًا جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت لمن يرونه الأقدر على التعبير عنهم وتمثيل دوائرهم بصدق.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تعزز الثقة في المؤسسات، وترسل رسالة واضحة بأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار الأول في رسم مستقبل الوطن.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب انتخابات البرلمان البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

صحة غزة: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال إلى 315

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

مسار الشراكة الاقتصادية.. وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

صواريخ

الدفاع الروسية: صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات بأوكرانيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد