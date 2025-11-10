قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إقبال كثيف للناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو بمنشأة القناطر

الناخبين أمام مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو
الناخبين أمام مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو
محمود نوفل

شهدت مدرسة الشهيد مصطفى عبدالمجيد عبيدو الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر إقبال كثيف للناخبين بأول أيام الانتخابات البرلمانية 2025 للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب .

وبدأت مراكز الإقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا لإختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى ، وتأتى الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر " حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد

ونرصد لكم أسماء مرشحي الفردي بدائرة أوسيم والوراق ومنشأة القناطر ، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى حيث جاءت أسماء المرشحين كالتالي :

 علي سمير رجب عبدالمجيد صبيح ، وشهرته " علي سماح صبيح " ابن قرية الجلاتمة ، مرشح حزب مستقبل وطن ، رمز القلم ومجدي محمد محمد علي الطويل ، وشهرته " مجدي الطويل " ابن قرية الحسانيين ،  مرشح حزب حماة الوطن ، رمز التاج وطارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل ، وشهرته " طارق الطويل " ابن قرية شنباري ، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، رمز الصاروخ و ياسر مشحوت أحمد عرفة ، وشهرته "المستشار ياسر عرفة " ابن قرية أتريس ، مرشح حزب الوفد ، رمز النخلة وعيد عبدالهادي ربيع سلام ، وشهرته " الدكتور عيد عبدالهادي " ابن بشتيل ، مرشح حزب الحرية ، رمز الشمس و حبيب عادل أحمد سيد أحمد ، وشهرته " حبيب السنان " ابن قرية البراجيل ، مرشح حزب المحافظين ، رمز بوكيه ورد .

كما ضمت الأسماء أيضا كلا من : محمد محمود عبدالعزيز الديب ، وشهرته " محمد الديب " ابن قرية وردان ، مستقل ، رمز الأسد ومصطفى محمد إبراهيم سالمان ، وشهرته " مصطفى جعفر سالمان " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الصقر و أحمد محمد حسنين خالد ، وشهرته " المستشار أحمد خالد " ابن أوسيم ، مرشح حزب المؤتمر ، رمز السيف ومحمد عبدالعزيز إبراهيم عبود ، وشهرته " العميد محمد عبود " ، ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز الكف وكذلك ناصر محمود السيد مقلد ، وشهرته " المستشار ناصر مقلد " ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز المدفع و أميمة عبدالسلام محمود عبدالحليم أبو جريدة ، وشهرتها " الصحفية أميمة أبو جريدة " بنت القيراطيين ، مستقل ، رمز الهدهد وحسام عبدالعزيز صالح محمد أمين ، ابن قرية القطا ، مستقل ، رمز الحوت و السيد يوسف عبدالله سالم ، مستقل ، رمز القلم الحبر .

وشملت قائمة الأسماء أيضا كلا من : عمرو خيرى أنيس السيد عزام ، ابن الوراق ، مستقل ، رمز الآلة الحاسبة 

وأحمد محمود أحمد سيد أحمد ، وشهرته " أحمد محمود سليم " مستقل ، رمز الساعة و تامر عبدالعاطي عبدالغني عتمان ، وشهرته " تامر عتمان " ابن قرية نكلا ، مستقل ، رمز نظارة مكبرة ومحمود محمد عبدالموجود سيد أحمد ، وشهرته " محمود التراس " ابن أم دينار ، مرشح حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، رمز الشجرة وحسام الدين حمدي محمد محمد تامر ، وشهرته " حسام عميرة " ابن الوراق ، مستقل ، رمز بندقية صيد و عمرو إبراهيم إمام إبراهيم ، ابن قرية سقيل ، مستقل ، رمز المنزل و بدوي أحمد بدوي أبو رواش ، وشهرته " أشرف بدوى " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الفراشة ومحمد سيد سعد مرداش ، وشهرته " محمد الخولي " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الديك 

ورزق مبروك حمزة مبروك ، ابن البراجيل ، مرشح حزب مصر الحديثة ، رمز مصباح كهربائي و محمد عاطف عبدالواحد أبو زينة ، ابن المنصورية ، مستقل ، رمز النجفة 

جمال صبره محمد حجازى خالد ، وشهرته " جميل حجازي خالد " ابن أوسيم ، مستقل ، رمز التمساح وأحمد صابر عبدالرحيم عبدالرحمن ، مستقل ، رمز الشمعة و آية فرج محمد عبدالسلام ، وشهرتها " آية الفحام " بنت الوراق ، مستقل ، رمز الغزالة ومحمد صبحي علام أحمد الشويخ ، وشهرته " محمد وسيه " ابن الوراق ، مستقل ، رمز عنقود العنب.

