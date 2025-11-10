الأغاني الوطنية تشعل حماس الناخبين في منشأة القناطر

يواصل الناخبون بمنشأة القناطر الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية باللجان الإنتخابية، في منطقة منشأة القناطر التابعة للدائرة 12 والتي تضم كلا من منشأة القناطر وأوسيم والوراق، علي أنغام الأغاني الوطنية التي أشعلت لهيب وحماس الناخبين .

وبدأت مراكز الإقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا لإختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى ، وتأتى الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر " حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد.