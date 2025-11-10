السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في منشأة القناطر

شهدت الساعات الأولي من اليوم الأول في الانتخابات البرلمانية في منطقة منشأة القناطر التابعة للدائرة 12 والتي تضم كلا من " منشأة القناطر وأوسيم والوراق "إقبال كبير من مواطني المنطقة للإدلاء بأصواتهم ولاسيما السيدات وكبار السن .

وبدأت مراكز الإقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا لإختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى ، وتأتى الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر " حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد

ونرصد لكم أسماء مرشحي الفردي بدائرة أوسيم والوراق ومنشأة القناطر ، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى حيث جاءت أسماء المرشحين كالتالي :

علي سمير رجب عبدالمجيد صبيح ، وشهرته " علي سماح صبيح " ابن قرية الجلاتمة ، مرشح حزب مستقبل وطن ، رمز القلم ومجدي محمد محمد علي الطويل ، وشهرته " مجدي الطويل " ابن قرية الحسانيين ، مرشح حزب حماة الوطن ، رمز التاج وطارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل ، وشهرته " طارق الطويل " ابن قرية شنباري ، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، رمز الصاروخ و ياسر مشحوت أحمد عرفة ، وشهرته "المستشار ياسر عرفة " ابن قرية أتريس ، مرشح حزب الوفد ، رمز النخلة وعيد عبدالهادي ربيع سلام ، وشهرته " الدكتور عيد عبدالهادي " ابن بشتيل ، مرشح حزب الحرية ، رمز الشمس و حبيب عادل أحمد سيد أحمد ، وشهرته " حبيب السنان " ابن قرية البراجيل ، مرشح حزب المحافظين ، رمز بوكيه ورد .

كما ضمت الأسماء أيضا كلا من : محمد محمود عبدالعزيز الديب ، وشهرته " محمد الديب " ابن قرية وردان ، مستقل ، رمز الأسد ومصطفى محمد إبراهيم سالمان ، وشهرته " مصطفى جعفر سالمان " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الصقر و أحمد محمد حسنين خالد ، وشهرته " المستشار أحمد خالد " ابن أوسيم ، مرشح حزب المؤتمر ، رمز السيف ومحمد عبدالعزيز إبراهيم عبود ، وشهرته " العميد محمد عبود " ، ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز الكف وكذلك ناصر محمود السيد مقلد ، وشهرته " المستشار ناصر مقلد " ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز المدفع و أميمة عبدالسلام محمود عبدالحليم أبو جريدة ، وشهرتها " الصحفية أميمة أبو جريدة " بنت القيراطيين ، مستقل ، رمز الهدهد وحسام عبدالعزيز صالح محمد أمين ، ابن قرية القطا ، مستقل ، رمز الحوت و السيد يوسف عبدالله سالم ، مستقل ، رمز القلم الحبر .

وشملت قائمة الأسماء أيضا كلا من : عمرو خيرى أنيس السيد عزام ، ابن الوراق ، مستقل ، رمز الآلة الحاسبة

وأحمد محمود أحمد سيد أحمد ، وشهرته " أحمد محمود سليم " مستقل ، رمز الساعة و تامر عبدالعاطي عبدالغني عتمان ، وشهرته " تامر عتمان " ابن قرية نكلا ، مستقل ، رمز نظارة مكبرة ومحمود محمد عبدالموجود سيد أحمد ، وشهرته " محمود التراس " ابن أم دينار ، مرشح حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، رمز الشجرة وحسام الدين حمدي محمد محمد تامر ، وشهرته " حسام عميرة " ابن الوراق ، مستقل ، رمز بندقية صيد و عمرو إبراهيم إمام إبراهيم ، ابن قرية سقيل ، مستقل ، رمز المنزل و بدوي أحمد بدوي أبو رواش ، وشهرته " أشرف بدوى " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الفراشة ومحمد سيد سعد مرداش ، وشهرته " محمد الخولي " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الديك

ورزق مبروك حمزة مبروك ، ابن البراجيل ، مرشح حزب مصر الحديثة ، رمز مصباح كهربائي و محمد عاطف عبدالواحد أبو زينة ، ابن المنصورية ، مستقل ، رمز النجفة

جمال صبره محمد حجازى خالد ، وشهرته " جميل حجازي خالد " ابن أوسيم ، مستقل ، رمز التمساح وأحمد صابر عبدالرحيم عبدالرحمن ، مستقل ، رمز الشمعة و آية فرج محمد عبدالسلام ، وشهرتها " آية الفحام " بنت الوراق ، مستقل ، رمز الغزالة ومحمد صبحي علام أحمد الشويخ ، وشهرته " محمد وسيه " ابن الوراق ، مستقل ، رمز عنقود العنب .