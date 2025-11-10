قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

انتخابات مجلس النواب.. السيدات تتصدر المشهد في لجان البحر الأعظم في الجيزة

سيدات الجيزة
سيدات الجيزة
ياسمين القصاص

شهدت لجان الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من المواطنين وخاصة من السيدات اللاتي سجلن حضورا كبيرا.

جاء ذلك منذ فتح أبواب التصويت في التاسعة صباحًا، بلجان شارع البحر الأعظم في الجيزة للإدلاء بالأصوات في الاستحقاق الديمقراطي الذي يستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، حتى التاسعة مساءً.

وتُجرى الانتخابات في المرحلة الأولى داخل 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، حيث يحق لما يقرب من 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف أنحاء المحافظات.

وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، حيث تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر المنافسة في دائرتين انتخابيتين بواقع قائمة تضم 40 مرشحًا وأخرى 102 مرشح، إلى جانب 143 مقعدًا بالنظام الفردي يتنافس عليها المرشحون في دوائر المحافظات المختلفة.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات الجيزة الانتخابات البرلمانية السيدات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب
