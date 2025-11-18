حبس المتهم بتمزيق زوج شقيقته بعد مشاجرة بينهما في الوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإصابة زوج شقيقته بسلاح أبيض بقطع في الشرايين والأربطة، بعد مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة استكمال التحريات، ومراجعة تقرير الطب الشرعي لتحديد مدى خطورة الإصابات، وسماع أقوال المجني عليه والشهود.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 30 عامًا باصابات خطيرة على يد شقيق زوجته، 40 عامًا، بسبب مشادة كلامية نشبت بعد قيام المتهم بالسب والشتم وضرب شقيقته أثناء زيارتها لمنزل العائلة.

وعقب وقوع المشاجرة، استخدم المتهم السلاح الأبيض في إصابة المجني عليه وفر هاربًا، تم القاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن أداة الجريمة.

وتواصل النيابة التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال ملف القضية.