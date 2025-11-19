ممنوع التعامل.. محافظة الإسكندرية تحذر من شراء مقابر بأراض زراعية

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم التعامل بشراء أي مقابر يتم انشاءها على أراضٍ زراعية مصنّفة ومحمية بحكم القانون، ولا يجوز إقامة أي مبانٍ أو تخصيص مقابر عليها.

وتؤكد المحافظة أنه لا يتم التعامل في شراء الجبانات أو تخصيص الأراضي المخصصة لبناء الجبانات داخل نطاق محافظة الإسكندرية إلا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، بوصفها الجهة المختصة قانونًا بهذا الشأن ولا يوجد أي مقابر مخصصة قانونيا سواء مقابر الناصرية بنطاق حي العامرية ثان فقط.

وأهابت محافظة الإسكندرية بكافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو عروض بيع غير رسمية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو فقدان الحقوق المدنية والمالية.

وتؤكد المحافظة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تُرتكب في هذا الصدد.