قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025: أفكار مبتكرة

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

تعامل مع مشاكل علاقاتك بنضج. لا تتنازل عن أخلاقيات العمل، وضعك المالي جيد، لكن قد تواجه مشاكل صحية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

يجب أن تكون مستعدًا لابتكار أفكار مبتكرة في جلسات العمل الجماعية قد يتطلب من يديرون المشاريع التقنية بذل جهد إضافي، على المتخصصين في المصارف والمحاسبة توخي الحذر بشأن الأرقام. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب الإفراط في العمل أو تخطي وجبات الطعام؛ حافظ على روتين ثابت للنوم والنشاط، اشرب كمية كافية من الماء، وخصّص وقتًا للتأمل الهادئ، تُحسّن العادات الصغيرة المنتظمة من مرونتك وتُساعد في الحفاظ على توازن مزاجك خلال الأيام المتغيرة بتركيز هادئ.

برج العقرب عاطفيا 

يُعدّ الجزء الأول من اليوم حاسمًا للنساء اللواتي يمررن بفترة عصيبة في حياتهن الزوجية. سيواجهن تحدياتٍ في صورة غرور، كما سيتدخل كبار السن في هذه الأمور، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيجد متخصصو الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الفنادق، والرسوم المتحركة فرصًا في الخارج. من لديهم مقابلات عمل مُجدولة سيجتازونها بسهولة. يمكن لرواد الأعمال أن يكونوا جادين في توسيع شراكاتهم سيجني رجال الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات، والتصميم الداخلي، وإكسسوارات الأزياء، والبناء، والنقل عائدات جيدة اليوم. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

احمد حسن كوكا

أحمد حسن كوكا يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مشاركته مع منتخب مصر

حسام حسن

كوكا ينتقد حسام حسن بسبب تصريحاته الأخيرة

ريال مدريد

ريال مدريد يتعادل مع جيرونا 1-1 في الدوري الإسباني

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد