حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 نوفمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 نوفمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

من المرجح أن تُحسم أمورك المتعلقة بالملكية لصالحك. حتى من عارضك سابقًا قد يُقرّب إليك الآن ستُعرف موهبتك على نطاق واسع، قد تُتاح لك فرصةٌ للعزف في مكانٍ مرموق، مما يُعزز صورتك العامة، إذا كنتَ مرتبطًا بالموسيقى أو الفنون الأدائية.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

ستتألق مهاراتك الفنية وتفخر بها، إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري في مجال مستحضرات التجميل، فاليوم هو اليوم الأمثل لاتخاذ هذه الخطوة، اليوم مناسبٌ أيضًا للعاملين في المجال القانوني، فقد تُعرض عليك قضية مهمة. ستبقى صحتك قوية ومستقرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

ستحتاج إلى بذل جهد إضافي في العمل، لكن إصرارك سيساعدك على الحفاظ على توازنك العاطفي. إذا واجهتك تحديات، حافظ على هدوئك وثباتك. على من يتعاملون في الذهب أو الفضة توخي الحذر وتجنب الاستثمارات دون بحث دقيق. اجتماعيًا، قد تحضر فعالية أو حفلًا محليًا، حيث ستوسع شبكة علاقاتك وتكتسب شهرة جديدة.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

 من المحتمل حدوث خلافاتٍ بسيطةٍ في المنزل، لذا تحكّم في كلامك. قد يرى العاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسبَ ماليةً أو فرصًا جديدةً مع مؤسساتٍ كبرى، ستبدأ المشاكل الصحية المزمنة بالتحسن، مما يُشعرهم بالراحة ويمنحهم طاقةً متجددةً.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

ستجد حلولاً سهلة لمشاكلك المالية، وقد تُسترد أموالك المُقترضة سابقًا. سيُعزز قضاء الوقت مع عائلتك علاقاتك، وسيرتفع شأنك الاجتماعي. ستجد المشاكل المستمرة حلاً. أي قرار تتخذه اليوم نحو النمو الشخصي أو تحسين الذات سيكون مفيدًا. توخَّ الحذر أثناء القيادة - تجنّب السفر إلا للضرورة.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

سيجد من يُخطط لبدء مشروعٍ صغيرٍ التوقيتَ مُناسبًا. سيُرشدك دعمُ والدك أو أخيك الأكبر في طريقك. ستصبح صدقُك ونزاهتك أعظمَ نقاط قوتك، وستُثير إعجابَ الآخرين. قد يجد الباحثون عن عمل فرصًا جديدةً تُناسب أهدافهم تمامًا.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

يمكن للعاملين في مجال البلاستيك أو التصنيع توقع أرباح تفوق التوقعات، انتبه لحديثك وتجنب التدخل في شؤون الآخرين. قد تحدث بعض التقلبات في الحياة الزوجية، لذا تواصل بحذر

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

من المرجح أن تُفتح أمامك فرصٌ وظيفية جديدة، وسيُقدَّر عملك. اليوم مثاليٌّ لبدء مشروعٍ صغير أو توسيع مشاريعك القائمة. سيُحفِّزك دعمُ عائلتك، ستُدرُّ عليك رحلات العمل أرباحًا، وقد تُبرم صفقةٌ مهمة. قد تُخطِّط أيضًا لنزهةٍ ممتعةٍ مع الأصدقاء. 

برج القوس وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

سيُكلَّل جهدك اليوم بالنجاح، وقد يُؤدِّي إلى مكافآت مالية أو إنجازات مهنية جديدة، قد يشهد الطلاب نقطة تحوّل في مسيرتهم الأكاديمية، وسترتفع سمعتهم واحترامهم.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

 ستستمتع بوقتك مع عائلتك قد يجد العاملون في مجال التسويق فرصًا عديدة للنمو مساعدة المحتاجين ستجلب لك السعادة. ستواجه تحديات العمل بكفاءة. سيحافظ مزاجك المرح على جو منزلي لطيف. ستجرب شيئًا جديدًا اليوم، ومن المرجح أن تنجح. 

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

سيكون انسجامك مع زوجك ممتازًا. قد تظهر فرص عمل مربحة ستُنجز معظم مهامك في الوقت المحدد سيحظى الطلاب بيومٍ مُوفق. ستطرأ تغييرات إيجابية على تفكيرك. سيتم إنجاز المهام المُعلّقة أخيرًا، قد تُحسّن مكاسب مالية غير متوقعة وضعك المالي.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 

 ستُنجز المهام قبل موعدها يستطيع المهندسون الاستفادة من خبراتهم بفعالية سيكون من المفيد استشارة زوجك/زوجتك في الأمور المهمة سيحظى موظفو القطاع الخاص بيوم جيد ستتاح لك فرص لعرض آرائك. ستتوفر لك فرص جيدة لزيادة دخلك

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

